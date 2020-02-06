Последнее обновление: 06.02.2020 14:13

Минэкономики РБ говорит о снижении ВВП в январе

Министерство экономики Беларуси сообщило о снижении ВВП в январе текущего гола, но пока сохраняет умеренный оптимизм в рост экономики по итогам года.

"Пока мы видим, что, скорее, будет 101,9%. По результатам января, наверное, ВВП будет ниже 100%", - сообщил сегодня замминистра экономики Дмитрий Ярошевич на заседании Республиканского клуба директоров, передает БелТА.

Он пояснил, что согласно базовому сценарию рост экономики в 2020 году предусмотрен на уровне 2,8%. При этом сформирован также бюджетный сценарий на случай непредвиденных обстоятельств, которым заложен рост ВВП по итогам года на 1,9%.

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