Правительство Беларуси не выполнило 4 из 7 показателей в 2019 году

Лукашенко вопреки коронавирусу собрал сегодня большое совещание с участием всего состава правительства, руководства парламента и администрации президента, губернаторов, чтобы подвести итоги 2019 года.

"Хвалиться особо нечем", - сказал Лукашенко, открывая совещание.

По его словам, с одной стороны, обеспечен рост реальных располагаемых доходов населения, в том числе заработной платы, пенсий, на 6%, достигнут низкий уровень инфляции в целом по стране - 4,7%. На треть удалось нарастить золотовалютные резервы и даже несколько снизить валовой внешний долг.

С другой стороны, не достигнуты четыре из семи важнейших показателей, по которым оценивается эффективность деятельности правительства и Национального банка. Речь идет о наращивании экспорта, притоке иностранных инвестиций, росте производительности труда и увеличении валового внутреннего продукта.

«Прирост 1,2%, мягко говоря, - очень скромный результат. Итоги работы экономического штаба по данным направлениям нельзя отнести в копилку заслуг», - оценил рост ВВП Лукашенко.

Он констатировал, что рост заработной платы уже третий год подряд значительно опережает рост производительности труда.

"Интересно, еще долго может сохраняться такая тенденция? Или кто-то считает, что сможет обмануть законы экономики?" - спросил Лукашенко.

"Больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем, которые сдерживают возможности экономики, идет слишком медленно. Боюсь, что формально. Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям", - продолжил критиковать белорусский правитель.

По его словам, слишком много внимания уделяют тому, по какой цене будут покупать нефть и в каких объемах, какой курс валюты в странах - торговых партнерах, какие ограничения они вводят для Беларуси.

"Реагируем на любой шорох. Так быть не должно. Мы все это должны видеть и учитывать, но это не должно быть ориентиром, главными тенденциями в нашей деятельности, главными критериями наших поступков. Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми", - заключил Лукашенко.

«В истекшем году традиционные сектора экономики не дали былой отдачи. Доля всех видов производства в валовом внутреннем продукте в шесть раз больше, чем у предприятий IT-сектора и связи. Но вклад в общий прирост экономики у них почти одинаков"…

"Я не буду говорить о том, что экспорт в 2019 году провалили, приток импорта увеличивается, а валовой внутренний продукт вырос только за счет внутреннего спроса. Экспорт - приоритет пятилетки, а мы не только не осваиваем новые рынки, но и теряем традиционные. Я требую, чтобы премьер-министр отдельно доложил, в чем причины и что делается, чтобы исправить такое положение. Сегодня это вопрос нашего выживания. Отсюда все: и цены на нефть, и цены внутри страны, и курс белорусского рубля", - заявил он.

Ничего нового Лукашенко не сказал, а лишь озвучил стандартный, надерганный из интернета набор критик в адрес правительства, полномочия которого в отдельно взятой стране, мягко говоря, урезаны, да и при текущем экономическом укладе в стране что-то сложно предпринять без смены самого уклада. Есть ли смысл на зеркало пенять ?..