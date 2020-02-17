ВВП Беларуси в январе 2020 года упал на 1,9%, промпроизводство - на 5,8%

ВВП Беларуси в январе 2020 года составил 10,391 млрд. рублей и упал на 1,9% к январю 2019 года, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Падение ВВП связано со снижением нефтепереработки из-за отсутствия поставок российской нефти и производством калийных удобрений из-за отсутствия экспортных контрактов.

«Падение связано с нефтехимией и производством калийных удобрений», - заявил в минувшую пятницу премьер Беларуси Сергей Румас.

Впрочем, свою лепту в падение ВВП в январе 2020 года сыграла и теплая зима.

Объем промышленного производства в январе в текущих ценах составил 8,5 млрд. рублей и рухнул на 5,8% к уровню января 2019 года. Падение производства в «горнодобывающаей промышленности» составило 3,6%, в «обрабатывающей промышленности» – на 5%, в «снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – на 10,5%, в «водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» зафиксирован рост на 1,1%.

Запасы готовой продукции на 1 февраля достигли 5,6355 млрд. рублей (чуть более половины ВВП) или 82,2% к среднемесячному объёму промышленного производства. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 17,6%.