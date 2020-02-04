Власти РБ замахнулись на $100 млрд. ВВП к 2025 году

Правительство Беларуси сегодня выбирало сценарии социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы из двух представленных – консервативного и целевого.

"Консервативный сценарий - это если не менять принципиально структуру экономики. То есть при сохранении текущей экономической политики предусматривается развитие по инерционной траектории. Целевой сценарий - выйти к 2025 году на ВВП $100 млрд. И здесь должен быть понятный всем набор инструментов, позволяющий обеспечить структурную перестройку экономических отношений в обществе, стимулирующих соответствующий рост", - разъяснил премьер РБ Сергей Румас.

Внести предложения по основным направлениям развития Беларуси до 2025 года на рассмотрение президента поручено до 1 марта.