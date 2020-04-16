Снижение ВВП Беларуси в 1 квартале 2020 года составило 0,3%

Объем ВВП Беларуси по итогам трех месяцев 2020 года составил 30,2 млрд. рублей и снизился всего на 0,3% к уровню I квартала 2019 года.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет РБ со ссылкой на первую оценку валового внутреннего продукта за I квартал 2020 г.

Как сообщалось, в январе 2020 года падение ВВП Беларуси составило 1,9%. За январь-февраль падение ВВП замедлилось до 0,6%.

Индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,3%.