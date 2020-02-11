Румас назвал итоги 2019 года макроэкономической сбалансированностью

Рост ВВП на 1,2% при прогнозе 4% и отрицательное сальдо внешней торговли в размере $240 млн. с учетом внешних вызовов являются показателями макроэкономической сбалансированности экономики Беларуси в 2019 году.

Такой вердикт сегодня озвучил премьер Беларуси Сергей Румас на заседании правительства об итогах социально-экономического развития.

По его словам, в 2019 году удалось решить важнейшие задачи, среди которых - повышение уровня благосостояния населения (средняя заработная плата по стране начиная с марта устойчиво находится выше Br1 тыс., выросла и зарплата бюджетников).

"Также, несмотря на вызовы на внешнем контуре, сохранена макроэкономическая сбалансированность", - подчеркнул премьер.

Рост ВВП по итогам 2019 года составил 1,2%, инфляция - 4,7%, отрицательное сальдо внешней торговли - $240 млн., объем ЗВР на 1 января 020 года составил $9,4 млрд., чистая прибыль в организациях за 2019 год выросла почти на 85%.

Наибольший вклад в развитие экономики внесли сельское и лесное хозяйство, строительство и торговля.

При этом только по Минску провалено задание по вводу в эксплуатацию жилья, как в целом, так и с господдержкой - 76% и 49% соответственно.

Министр экономики РБ Александр Червяков в числе основных причин, вызвавших замедление роста, отметил открытость белорусской экономики, в связи с чем она подвержена влиянию внешних шоков: сужение рынков сбыта, торговые барьеры, ограничения и прочее – аргумент, который власти активно использовали для собственного оправдания в нулевых годах этого века.

"В результате мы недополучили по внешней торговле практически более $2,5 млрд, что и стало основной причиной невыполнения прогнозных показателей", - посетовал министр-теоретик.

Червяков также сказал, что по итогам 1 квартала Беларусь ждет падение ВВП на 1%.