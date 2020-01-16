Экономика Беларуси в 2019 году выросла всего на 1,2%

Объем ВВП Беларуси в 2019 году в текущих ценах составил 132 млрд. рублей и вырос в сопоставимых ценах на 1,2% по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет РБ со ссылкой на первую оценку ВВП.

ВВП Беларуси снижался в мае (-0,4%), июне (-0,1%), августе (-0,2%), сентябре (-0,1%), показав в июле рост на 0,4% за счет села и октябре на 0,1%. В ноябре рост ВВП составил 0%, но в декабре подрос на 0,1 п.п.

Индекс-дефлятор ВВП в 2019 году по отношению к предыдущему году составил 106,5%.