Лукашенко: Задача удержать инфляцию не выше 5% выполняется

Лукашенко утверждает, что властям страны удается сохранять макроэкономическую стабильность и удерживать инфляцию на уровне не выше 5%.

"… есть результаты, о которых можно говорить уже сегодня. Это макроэкономическая стабильность и снижение инфляции. Задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Вы сами видите, как складываются отношения с нашими основными партнерами", - заявил Лукашенко в выступлении на съезде подконтрольной властям Федерации профсоюзов РБ.