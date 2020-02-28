Последнее обновление: 28.02.2020 11:50

Лукашенко: Задача удержать инфляцию не выше 5% выполняется

Лукашенко утверждает, что властям страны удается сохранять макроэкономическую стабильность и удерживать инфляцию на уровне не выше 5%.

"… есть результаты, о которых можно говорить уже сегодня. Это макроэкономическая стабильность и снижение инфляции. Задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Вы сами видите, как складываются отношения с нашими основными партнерами", - заявил Лукашенко в выступлении на съезде подконтрольной властям Федерации профсоюзов РБ.

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