Еда в Беларуси подорожала на 7,2% с начала года

Цены на сельхозпродукцию в Беларуси в ноябре по сравнению с октябрем 2019 года выросли на 0,6%, но с начала года рост оставил 7,2%, сообщает Национальный статистический комитет РБ.

При этом, цены на продукцию растениеводства с начала года выросли на 12,5%, животноводства - на 5,7% (к октябрю – снижение на 0,4% и рост на 0,9% соответственно).

Цены производителей промышленной продукции в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019 года снизились на 0,1%, но с начала года показали рост на 4%. Цена на инвестиционные товары в ноябре по сравнению с октябрем не изменились, с начала года выросли на 2,3%, промежуточные товары – снижение на 0,2% и рост на 4,3% соответственно, потребительские товары – 0,3% и 2,7% соответственно.

Цены в строительстве в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019 г. выросли на 0,1%, с начала года – на 3,9%, в том числе на строительно-монтажные работы – на 1,2% и 13,6% соответственно, прочие работы и затраты – на 1,5% и 11,8% соответственно, цены на машины и оборудование показали снижение на 1,6% к октябрю и на 10% с начала года.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019 г. выросли на 0,5%, с начала года – на 7,7%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019 г. не изменились, с начала года выросли на 3,9%.