Румас утверждает, что инфляция под контролем

Премьер Беларуси Сергей Румас не увидел ничего экстраординарного в росте потребительских цен на 1,9% за 2 месяца текущего года, списав частично ответственность за инфляцию на регулируемые государством цены и тарифы.

«С одной стороны кажется, что это (1,9%) высокий показатель – у нас инфляция по 20 году должна находится в рамках 5%. Но если мы посмотрим, то в это время происходило выравнивание регулируемых цен до уровня, и в принципе эти показатели января-февраля находятся в тех параметрах, которые ожидало правительство», - сказал сегодня Румас, комментируя уровень инфляции в Беларуси.

«Если мы посмотрим на годовую инфляцию, инфляцию в годовом выражении, то за январь-февраль, если смотреть к прошлому году, то годовая инфляция – 4,5%. Никаких здесь экстраординарных всплесков нет, ситуация находится под контролем. Правительство продолжит дальше мониторить цены для исключения их необоснованного роста», - заверил премьер.

Рост цен на регулируемые цены и тарифы в феврале в годовом выражении составил 7,2%, говорится в отчете Нацбанка РБ. При этом, основной вклад в рост регулируемых цен внесли цены на топливо на АЗС (+17,7%), стоимость обучения в сузах и вузах (+10,9% и 11,3% соответственно), цены на сигареты (+10,6%), тарифы на услуги дошкольных учреждений (+10,1%).

Инфляция в феврале 2020 года (к февралю 2019 года) в годовом выражении составила 4,4%.