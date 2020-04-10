Последнее обновление: 10.04.2020 17:37

Инфляция в Беларуси за 3 месяца 2020 года ускорилась до 2,7%

Рост потребительских цен на товары и услуги в Беларуси в марте составил 0,9%, но с начала года инфляция разогналась уже до 2,7%.

В годовом выражении (к марту 2019 года) инфляция составила 4,7%, сообщил Национальный статистический комитет РБ.

Продовольственные товары в марте подорожали на 0,3% и на 2,1% с начала года. Цены на непродовольственные товары в марте выросли на 1,3% и на 2,5% с начала года. Рост цен и тарифов на услуги в марте составил 1,2%, с начала года - 4,1%.

В годовом выражении – к марту 2019 года – цены выросли соответственно на 3,6%, 4,6%, 7,5%.

«Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте по сравнению с февралем составил 101,1%, с декабрем 2019 года - 102%», - говорится в сообщении Белстата.

Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование