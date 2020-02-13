МАРТ Беларуси объяснил ускорение инфляции в январе

Ускорение инфляции в январе 2020 года до 0,9% МАРТ Беларуси объяснил сезонными колебаниями и внешне конъюнктурой.

«Ускорение роста цен отмечается, прежде всего, за счет реализации запланированных решений в области ценового регулирования, а также цен на топливо из-за неблагоприятной внешней конъюнктуры», - говорится в сообщении ведомства.

В отчетном месяце в сфере регулируемого ценообразования произошло плановое повышение тарифов на газоснабжение на 0,3%, на услуги связи (интернет). Кроме того, из-за роста акцизов повысились цены на табачные изделия и алкогольные напитки. Также выросли тарифы на железнодорожный пассажирский транспорт и цены на бензин на 2,4% и 2,3% соответственно.

В результате рост регулируемых цен и тарифов в годовом исчислении (январь 2020 года к январю 2019 года) составил 8,2% процента против 7,5% в декабре 2019 года.

В сегменте свободных цен в январе по сравнению с декабрем предыдущего года при снижении цен на мебель, одежду, мясо и мясопродукты отмечается сезонное увеличение цен на овощи и фрукты, а также молоко и молочную продукцию.

При этом в сегменте плодовоовощной продукции наибольшее увеличение цен фиксируется на огурцы, помидоры, а также яблоки и виноград.