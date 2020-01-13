Инфляция в Беларуси в 2019 году составила 4,7%

Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси в 2019 году выросли на 4,7%, сообщил Национальный статистический комитет РБ

В 2018 году инфляция в Беларуси составила 5,6%, в 2017 году - 4,6%.

В декабре 2019 года цены на товары и услуги выросли на 0,5% по сравнению с ноябрем,

Цены на продовольствие в 2019 году выросли на 4,3%, в декабре – на 0,5%. Непродовольственные товары подорожали за год на 3,7%, в декабре – на 0,4%. Цены и тарифы на услуги за год выросли на 6,9%, в декабре – на 0,8%.

Цены производителей промышленной продукции в 2019 году выросли на 4,4%, в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем – на 0,3%. Цены на инвестиционные товары выросли соответственно на 2,4% и 0,1%, на промежуточные товары – на 4,7% и 0,4%, на потребительские товары – на 3% и 0,3%.

Цены на сельхозпродукцию в 2019 году выросли на 8%, в декабре – на 1%, в том числе в растениеводстве соответственно - на 14,1% и 1,4%, в животноводстве – на 6,3% и 0,9%.

Цены в строительстве за 2019 год повысились на 5,3%, в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем снизились на 0,02%., в том числе на строительно-монтажные работы – соответственно на 12,1% и (снизились) 1,3%. На машины и оборудование цены за год снизились на 5,9%, но в декабре выросли на 1,3%. Тарифы и цены на прочие работы и затраты в строительстве за год прибавили 13,1%, в декабре - 1,2%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в 2019 году повысились на 8,7%, в декабре – на 0,9%.

Тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за год тали дороже на 3,9%, в декабре не изменились по сравнению с ноябрем.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года составил 100,1%, с декабрем 2018-го - 103,5%.