Нацбанк РБ: Основным драйвером инфляции остаются регулируемые цены

Нацбанк Беларуси отмечает положительное влияние снижения цен на овощную продукцию на замедление инфляции в ноябре 2019 года, но указывает, что основным драйвером инфляции в стране остаются регулируемые цены и цены на фрукты.

Годовая базовая инфляция замедляется на протяжении последних трех месяцев. В ноябре 2019 г. прирост показателя составил 3,7 процента к ноябрю 2018 г. (4 процента в октябре 2019 г. к октябрю 2018 г.). Постепенное исчерпание влияния конъюнктурного шока на рынке сельскохозяйственной продукции продолжает способствовать стабилизации ценовой ситуации в сегменте свободного ценообразования, говорится в комментарии регулятора.

Схожую динамику демонстрирует и трендовая инфляция. Годовой прирост ценового индикатора в ноябре 2019 г. снизился до 3,7 процента (3,9 процента месяцем ранее). Средняя интенсивность прироста потребительских цен в ноябре 2019 г. замедлилась до 3,8 процента.

Вместе с тем, регулируемые цены и тарифы в ноябре 2019 г. увеличились на 7,5 процента в годовом выражении (7,6 процента в октябре). Некоторое замедление годовой динамики в сегменте регулируемого ценообразования в основном связано с более умеренным повышением цен на автомобильное топливо в ноябре текущего года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года.

После значимого ускорения в предыдущем месяце годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию в ноябре 2019 г. несколько снизились, однако по-прежнему сохраняются на достаточно высоком уровне. Их годовой прирост в отчетном периоде составил 12,1 процента (16,2 процента месяцем ранее). Наибольшее влияние на формирование более низких годовых темпов роста цен по данной товарной группе оказало снижение в годовом выражении цен на большинство видов овощей, а также замедление роста цен на картофель. Вместе с тем сохраняется ускоренный рост цен на фрукты (яблоки, бананы, цитрусовые).