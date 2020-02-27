Жертвами коронавируса в мире уже стали 2800 человек

От пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на территории материкового Китая скончались 2747 человек, сообщила Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Всего в стране по данным на утро 28 февраля зафиксировали 78 497 случаев заболевания инфекцией, 32 495 зараженным удалось вылечиться.

В провинции Хубэй число подтвержденных случаев заболевания превышает 65,5 тыс. За минувшие сутки в Хубэе зарегистрировали 409 новых случаев заражения, 2288 человек выздоровели, еще 26 новых заболевших скончались.

Число зараженных в Южной Корее увеличилось на 334 и теперь составляет 1595 человек. Большинство новых случаев заражения - в городе Тэгу. В Италии заражены 470 человек, в Японии - 172, в Иране - 139, в США - 60, в Германии - 27, во Франции - 18.

С учетом новых случаев заражения число инфицированных в более чем 30 странах по всему миру составляет 82 027 человек, умерли 2800.