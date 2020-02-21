Власти Китая выявили случай повторного заражения коронавирусом

Власти провинции Сычуань на юго-западе Китая выявили случай повторного заражения новым коронавирусом у человека, недавно выписавшегося из больницы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Бэйцзин цинняньбао".

По данным издания, инфицированный уже находится в одной из больниц в городе Чэнду. Как уточнил представитель местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, этот пациент проходил диагностику и лечение еще по предыдущему, пятому общенациональному стандарту.

"Пока не выяснено, заразились ли члены его семьи. Мы сообщим об этом сразу же после того, как будут получены результаты анализа", - рассказал он.

В среду власти объявили о вступлении в силу нового общенационального, шестого по счету с января текущего года, стандарта диагностики и лечения нового коронавируса, утвержденного Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Согласно новым правилам, все регионы страны, включая центральную провинцию Хубэй, где наблюдается наиболее мощная вспышка пневмонии, в процессе постановки диагноза обязаны учитывать результаты анализа нуклеиновой кислоты в крови человека или секвенирования (получения генной информации). Кроме того, при лечении больных с тяжелой формой заболевания рекомендуется дополнительно применять метод переливания плазмы крови выздоровевших пациентов, ранее инфицированных коронавирусом нового типа.

По данным официальной статистики, в Сычуань выписались из больницы уже 222 человек, трое умерли, всего было зарегистрировано 525 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки в регионе выявлено пять инфицированных.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2236 человек, выздоровели более 18,2 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 75,4 тыс.