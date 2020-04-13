В Китае предсказали вторую волну коронавируса в ноябре

Вторая волна распространения коронавирусной инфекции наступит в ноябре. Такое мнение в интервью высказал руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун.

Специалист объяснил свою позицию тем, что COVID-19 более приспособлен к низким температурам, а потому есть вероятность, что зимой он будет распространяться быстрей, сообщае РБК со ссылкой на китайское издание Sina.

При этом Чжан Вэньхун высказал уверенность, что следующая волна распространения вируса будет уже не такой стремительной. Основные проблемы, по его словам, могут возникнуть в странах Африки и Южной Америки, где система здравоохранения не обладает достаточными ресурсами для борьбы с болезнью.

В конце марта Чжан Вэньхун в интервью изданию People’s Daily предположил, что глобальное распространение коронавируса прекратится ближе к июню, однако полностью победить болезнь в этом году не удастся.

Комментируя предположение, что зарегистрированный в конце прошлого года в Ухане вирус мог мутировать и распространиться в Европе в более агрессивной версии, специалист заявил, что говорить об этом пока рано. По его словам, делать утверждения об изменении структуры вируса можно только после тщательного исследования.