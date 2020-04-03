Власти Китая объявили день траура по умершим из-за коронавируса

Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по жертвам кооронавируса, сообщает агентство Xinhua. В этот день на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств приспустят флаги. В КНР также отменят развлекательные общественные мероприятия.

С 10:00 по местному времени (05:00 мск) в стране пройдут три минуты молчания. Помимо этого в память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны, передает РБК.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка неизвестного ранее типа коронавирусной инфекции. Впоследствии случаи заражения зафиксировали во всех регионах КНР, всех европейских странах, а также в США, Японии, Таиланде, Иране, Египте и других государствах.

По данным американского Университета Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек и свыше 50 тыс. умерли. В Национальной комиссии по здравоохранению Китая сообщили, что в стране от вируса умерли 3322 человека. С начала вспышки инфекции в КНР зарегистрировали 81 620 случаев заражения вирусом.