Toyota приостановливает работу заводов в Китае из-за пневмонии

Работа заводов автоконцерна Toyota на территории Китая, в том числе совместных с китайскими компаниями предприятий, будет приостановлена до 10 февраля.

Об этом сообщила в среду газета Nikkei, передает ТАСС.

В частности, речь идет о заводе в Тянцзине и Гуанчжоу, где ежегодно производится более 600 тыс. автомобилей. Сейчас предприятия не работают из-за праздников по случаю Нового года по лунному календарю. Возобновить работу планировалось 3 февраля, однако из-за распространения пневмонии нового типа сроки были сдвинуты. Окончательное решение о возобновлении работы будет принято позднее.

Toyota также решила пожертвовать Китаю медицинские маски и другие предметы первой помощи на сумму 10 млн юаней (около $1,4 млн).

Ранее о приостановке двух своих заводов по производству мотоциклов в КНР сообщила корпорация Honda.