Последнее обновление: 29.01.2020 08:25

Starbucks сообщила о закрытии более 2,1 тыс. кофеен в Китае из-за коронавируса

Американская компания Starbucks временно прекратила работу половины своих кофеен на территории Китая в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом говорится в опубликованной во вторник квартальной отчетности Starbucks, передает ТАСС.

"Мы в настоящий момент закрыли более половины своих предприятий розничной торговли в Китае и продолжаем отслеживать ситуацию, а также корректировать часы работы всех своих кофеен на этом рынке в ответ на вспышку коронавируса. Эта мера, как ожидается, будет носить временный характер", - говорится в отчете компании за первый квартал 2020 финансового года, истекший в конце декабря 2019 года.

Starbucks признает, что вспышка коронавируса негативно скажется на ее деятельности, однако пока не берется оценить уже понесенные убытки. Компания обещала представить более точные оценки в следующем отчете.

По состоянию на конец 2019 года в КНР насчитывалось 4292 кофейни Starbucks. Данный показатель увеличился на 16% по сравнению с 2018 годом.

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в крупном городе Ухане. К среде количество заразившихся инфекцией в КНР приблизилось к 6 тыс. человек, число летальных исходов превысило 130 случаев. Помимо Китая, новый вирус был выявлен в 14 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для КНР и направила в страну специалистов.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование