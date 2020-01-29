Starbucks сообщила о закрытии более 2,1 тыс. кофеен в Китае из-за коронавируса

Американская компания Starbucks временно прекратила работу половины своих кофеен на территории Китая в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом говорится в опубликованной во вторник квартальной отчетности Starbucks, передает ТАСС.

"Мы в настоящий момент закрыли более половины своих предприятий розничной торговли в Китае и продолжаем отслеживать ситуацию, а также корректировать часы работы всех своих кофеен на этом рынке в ответ на вспышку коронавируса. Эта мера, как ожидается, будет носить временный характер", - говорится в отчете компании за первый квартал 2020 финансового года, истекший в конце декабря 2019 года.

Starbucks признает, что вспышка коронавируса негативно скажется на ее деятельности, однако пока не берется оценить уже понесенные убытки. Компания обещала представить более точные оценки в следующем отчете.

По состоянию на конец 2019 года в КНР насчитывалось 4292 кофейни Starbucks. Данный показатель увеличился на 16% по сравнению с 2018 годом.

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в крупном городе Ухане. К среде количество заразившихся инфекцией в КНР приблизилось к 6 тыс. человек, число летальных исходов превысило 130 случаев. Помимо Китая, новый вирус был выявлен в 14 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для КНР и направила в страну специалистов.