Последнее обновление: 17.02.2020 15:34

Китай снизил среднесрочную ставку для стимулирования пострадавшей от вируса экономики

Народный банк Китая в понедельник снизил ставку среднесрочного кредитования на фоне стремлений руководства ЦБ смягчить последствия вспышки коронавируса для деловой активности в КНР.

Процентная ставка в рамках годового механизма среднесрочного кредитования (MLF) была снижена до 3,15% с 3,25%, передает Reuters.

Ожидается, что вслед за этим ЦБ может снизить базовую ставку по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков (LPR), которая в настоящее время находится на уровне 4,15%. Решение относительно этой ставки будет объявлено в четверг.

Регулятор также сообщил о предоставлении финансовым институтам ликвидности в размере 100 миллиардов юаней в понедельник посредством операций обратного репо.

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