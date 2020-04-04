Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане

Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты наблюдений медиков, размещенные в электронной научной библиотеке bioRxiv, передает РБК.

В ходе исследования ученые посетили приюты для животных, находящиеся в разных частях города.

«Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией», — отмечают эксперты.

Может ли вирус передаваться от кошек к людям, в исследовании не сообщается, однако, как утверждают ученые, вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем.

О том, как именно заразились бродячие кошки, ученые пока не могут сказать. Предполагается, что вирус в их организм мог попасть как при контактах с людьми, которые пытались их покормить, так и в результате взаимодействий с частицами вируса, которые накопились на поверхности различных объектов окружающей среды.

Случаи передачи вируса от кошек к человеку пока не были зафиксированы. Биологи не исключили возможность передачи болезни от одного животного к другому. В этой связи авторы исследования предложили принять меры по дистанцированию людей и питомцев и введению строгих гигиенических и карантинных мер в отношении последних.

На сегодняшний день тестов на коронавирус для кошек не существует. Для обнаружения инфекции ученые изобрели специальные индикаторы на основе белков оболочки SARS-CoV-2. С их помощью они проверили животных на наличие антител, способных нейтрализовать вирус.

Как показали опыты ученых, коронавирус COVID-19, вызывающий заболевание SARS-CoV-2, способен проникать не только в организм человека, но и других млекопитающих. Кроме кошек, в зоне риска оказались макаки-резусы и хорьки. Как утверждают биологи, на кошек инфекция действует также сильно, как и на людей.