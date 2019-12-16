Экономика Беларуси не хочет расти выше 1,1%

Внутренний валовый продукт Беларуси за 11 месяцев 2019 года составил в текущих ценах 120,1 млрд. рублей и вырос на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года. В ноябре рост экономики остановился.

ВВП Беларуси снижался в мае (-0,4%), июне (-0,1%), августе (-0,2%), сентябре (-0,1%), показав в июле рост на 0,4% за счет села и октябре на 0,1%.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет РБ со ссылкой на первую оценку ВВП за указанный период.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,5%.