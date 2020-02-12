ЦБ РФ продаст Сбербанк с прибылью 2400%

В результате продажи 50% акций крупнейшего госбанка страны правительство и ЦБ одновременно смогут оплатить новую порцию указов президента Владимира Путина и покрыть деньгами налогоплательщиков убытки ЦБ РФ от спасения рухнувших банков.

Для Банка России сделка с Минфином принесет прибыль в 2400%, следует из годового отчета регулятора.

На балансе ЦБ пакет Сбербанка оценивается всего в 104,6 млрд рублей, но бюджет заплатит за него рыночную стоимость, которая выше в 26 раз, пишет finanz.ru.

Таким образом, у Центробанка появится 2,45 триллиона рублей прибыли, чуть больше половины суммы - 1,25 трлн рублей – ЦБ вернет в бюджет.

Этими деньгами правительство оплатит исполнение социальных обещаний президента, в том числе по материнскому капиталу и выплатам малоимущих, на которые требуется 4 триллиона рублей, сообщает со ссылкой на источники Reuters.

Дополнительно 500 млрд рублей ЦБ отдаст бюджету в виде кредитов Сбербанку и ВЭБу.

Оставшиеся 700 млрд рублей Центробанк оставит себе в виде дохода, который пустит на покрытие потерь от санации крупных кредитных организаций. Затыкая «дыры» в банках-банкротах, ЦБ за 2017-18 годы накопил 870 млрд рублей чистого убытка, который «съел» всю его прибыль за предыдущие шесть лет.

Так, переложив акции Сбербанка из одного государственного кармана в другой, власти распечатают Фонд национального благосостояния, тратить который напрямую запрещает бюджетное правило.

Сделка пройдет поэтапно, рассказал Reuters федеральный чиновник: «Денег сразу не хватит. Зависит от накопления ФНБ. Должны где-то к середине следующего года накопить (на весь пакет). Сейчас есть примерно на половину пакета, немножко меньше».

Полученную от Минфина валюту - 45 млрд долларов - ЦБ будет постепенно продавать на рынке и траншами перечислять рубли в бюджет: 350 млрд рублей в этом году, 300 млрд - в следующем, 400 млрд - в 2022-м и 200 млрд - в 2023-м.

ЦБ придется одной рукой покупать валюту для ФНБ, а другой - продавать из него же. Де-факто это означает сокращение покупок валюты, которое эквивалентно смягчению бюджетного правила и снижению давления на рубль.