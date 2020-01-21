Последнее обновление: 21.01.2020 13:06

Сбербанк РФ сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Сбербанк России подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов.

«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDoS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка. Атака была выполнена с помощью автономных устройств IoT (Internet of Things — интернет вещей)», - заявил Кузнецов, которого цитирует РИА Новости.

Сбербанк отразил атаку без последствий, информацию о случившемся передали в правоохранительные органы. Банк ожидает, что в текущем году DDoS-атаки станут большой проблемой для компаний.

По словам Кузнецова, в 2019 году число хакерских атак на Сбербанк выросло на 15–20%, в сутки банк фиксирует 280–300 попыток атак на его системы.

В ноябре 2018 года Сбербанк подвергся серии кибератак, которые велись со 100 серверов из шести стран. Атака осуществлялась с применением технологии спуфинга — маскировка одной программы под другую путем фальсификации данных.

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