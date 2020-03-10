Банк России анонсировал тонкую настройку ликвидности

Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы, однако посчитал целесообразной тонкую настройку.

«… принимая во внимание произошедшие в понедельник колебания обменных курсов и цен финансовых активов, Банк России счел целесообразным провести сегодня, 10 марта 2020 г., аукцион «репо» «тонкой настройки» в объеме 500 млрд. рублей», - говорится в сообщении регулятора.

Также Банк России увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до 5 млрд. долларов США.

«Банк России продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития», - отмечается в сообщении.