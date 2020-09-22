Финразведку США уведомили о 189 внутрироссийских банковских операциях

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником.

Это следует из масштабной утечки более 2,1 тыс. так называемых отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN.

РБК проанализировал данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России. Их предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), получивший файлы от издания BuzzFeed. Всего в базе данных 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк (это и операции по перечислению средств от российского банка, и операции по поступлению средств в российский банк). Транзакции совершались в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год.

В «российской выборке» 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками. Например, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Московского кредитного банка в «Русский стандарт» и т.д. Всего речь идет о 189 таких переводах денежных средств на общую сумму около $760 млн. Поскольку перевод осуществлялся в долларах, в нем обязательно принимал участие американский банк-корреспондент. Этот банк и сообщал в FinCEN о подозрительной операции.

Остальные 95% транзакций, связанных с Россией, были переводами из других юрисдикций в Россию или из России в другие юрисдикции. Больше всего таких операций (исходящих и входящих) было совершено с Латвией (1123, или 29%), Сингапуром (323), Эстонией (315), Кипром (274).

Самыми крупными внутрироссийскими транзакциями, обозначенными как подозрительные, в утекших документах являются операции от Росбанка Внешэкономбанку (ВЭБу) — на $116,7 млн в 2012 году и на $102 млн в 2010 году. О них FinCEN уведомлял Bank of New York Mellon. РБК направил запросы в Росбанк и ВЭБ.РФ.

В целом обо всех 189 внутрироссийских транзакциях в FinCEN сообщали только три финансовых института — Bank of New York, Deutsche Bank и JP Morgan Chase. Нет свидетельств, что какая-либо из этих 189 транзакций была в действительности связана с мошенничеством, коррупцией, отмыванием денег или каким-либо другим правонарушением.

В некоторых случаях платежи проводились формально между Нидерландами и Россией, но деньги отправляла «дочка» российского банка. Например, крупнейшей транзакцией с участием российского банка в массиве утекших файлов FinCEN является перевод $2,72 млрд из нидерландского Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка) в Росбанк в 2011 году.

Произошедшая утечка документов FinCEN охватывает более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности. Для сравнения: в 2019 году FinCEN получила более 2 млн таких отчетов от банков. За период с 2011 по 2017 год, на который в основном приходится утечка, финразведка США получила более 12 млн отчетов SAR, то есть ставшие публичными файлы — это менее 0,02% всех отчетов, поданных в 2011–2017 годах.