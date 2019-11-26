Последнее обновление: 26.11.2019 14:49

Глава ЦБ: Санкции больше не влияют на банковскую систему РФ

Санкции, введенные Западом в отношении России, больше не оказывают влияния на банковскую систему страны, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Фактически, уже нет», — сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос о том, сказываются ли еще санкции на банках, передает РБК

«Только впрямую подпавшие под санкции компании и банки страдают от ограничений. Но и они по большей части компенсировали потери за счет доступа к внутренней финансовой системе», — пояснила Набиуллина.

Она отметила, что не видит значительного риска и в расширении санкций США на краткосрочные государственные облигации, так как резервы России сейчас превышают ее долги.

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