Прекращение поддержки Windows 7 может стать угрозой для банков

Решение корпорации Microsoft прекратить поддержку операционных систем (ОС) Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на архитектора технологического центра Microsoft в России Ивана Будылина, передает РБК.

По его словам, использование ОС, которые не обновляются, ведет к существенным рискам потери данных. Де-юре, как отметил Будылин, банки обязаны перейти на операционку Windows 10, поскольку работа без технической поддержки противоречит требованиям информационной безопасности в рамках профильного ГОСТа и нормативных актов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

В ряде банков сообщили о заключении с Microsoft соглашения о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS). Однако, как пояснил представитель Microsoft, она не является альтернативой обновлению ОС, а всего лишь — временная мера.

В частности, в Альфа-банке сообщили «Коммерсанту», что полный переход был завершен осенью минувшего года, он охватил 25 тыс. компьютеров и продлился около полутора лет. В кредитной организации также сообщили о работе над модернизацией нескольких систем для совместимости с Windows 10.

В ВТБ заявили, что банкам требуются время и финансовые затраты для модернизации оборудования и информационных систем. В банке уточнили, что обновление систем ВТБ идет в плановом режиме. О работах по апгрейду компьютеров и систем сообщили и в Росбанке.

По данным сервиса Statcounter, в конце прошлого года доля компьютеров с операционной системой Windows 7 в России составляла около 32%. Бизнес-консультант по безопасности Cisco Алексей Лукацкий сообщил «Коммерсанту», что в российских банках это соотношение ниже — Windows 7 установлена примерно на каждом пятом компьютере. По его словам, компьютер с необновляемой операционной системой не несет серьезных рисков информационной безопасности, если работает в локальной сети, которая защищена антивирусами.

Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 с 14 января. В компании отметили, что после окончания поддержки этой ОС компьютеры не перестанут работать, однако пользователи рискуют подвергнуть машины угрозе вирусов и вредоносного ПО. Во избежании подобных ситуаций в Microsoft предложили обновить компьютеры до Windows 10, если компьютеру меньше трех лет. Стоимость обновления составит $199 (до 29 июля 2016 года это можно было сделать бесплатно).