Последнее обновление: 17.02.2020 19:22

Счетная палата РФ просит объяснить великий смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аудитора ведомства Алексея Саватюгина.

«Сумма, конечно, очень значимая. Особенно если сделка будет по рыночной оценке — Сбербанк один из лидеров по рыночной капитализации. Они все время спорят: Сбербанк, «Газпром» и «Роснефть» — три у нас главных лидера. Дальше вопрос: что с полученной суммой будет делать Банк России. Он направит на что?» — задался вопросом Саватюгин.

Он предположил, что доход от продажи акций Сбербанка ЦБ может передать обратно в госбюджет, пояснив, что большую часть своей прибыли регулятор и так отдает государству, но тогда придется объяснять экономический смысл этой сделки.

«Те, кто эту схему придумал, наверняка знают ответы на все вопросы, которые будут задавать инвесторы, простые граждане и журналисты. Пусть они и объяснят экономический смысл этой сделки», — заявил Саватюгин.

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