Лукашенко передал Китаю весточку с едущим навстречу вирусу Снопковым

Белорусы – настоящие друзья китайцам. Такое послание Лукашенко решил отправить в Китай в отправляющимся туда новым послом Беларуси Николаем Снопковым.

"Китайцы должны знать, что белорусы - стойкие и надежные люди и настоящие друзья", - сказал Лукашенко в напутствии Снопкову, сообщив, что его кандидатура в качестве посла была позитивно воспринята китайской стороной.

Он намекнул Снопкову не особо переживать по поводу вспышки нового коронавируса, подбодрив дипломата-новичка заявлением, что бывали времена и похуже.

"Времена у них, как видите, непростые, и дело не только в том, что вирус. Мир переживал и более сложные времена. А дело в том, что в связи с этим коронавирусом начинают вбрасываться в медийное пространство фейковые новости", - не отошел Лукашенко от совещания с руководителями госСМИ.

После встречи с Лукашенко Снопков рассказал, что помимо весточки ему поставлена задача нарастить отечественный экспорт в Китай и сократить лишних посредников при осуществлении поставок по импорту.

"Мы экспортно-ориентированная страна. Китай - это неисчерпаемый растущий рынок. В среднесрочной перспективе его емкость - $10 трлн. Моя задача - будучи на месте предметно отработать это направление. Отработать, что мы можем поставлять на китайский рынок и, самое главное, каким образом это делать с учетом имеющихся торговых, таможенных барьеров и недостаточного объема производства для поставки востребованных на китайском рынке товаров», - сказал посол РБ в Китае.