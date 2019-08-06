Китай "подарит" Беларуси стадион и бассейн за $235 млн.

Китай безвозмездно построит в Минске национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта. Строительство начнется в первой половине следующего года.

Строительство обойдется в 235 млн. долларов, сообщил сегодня министр экономики Дмитрий Крутой.

Проекты двух объектов были продемонстрированы в ходе визита Лукашенко в Китай. Сегодня вопросу строительства стадиона и бассейна было отведено целое совещание.

«Строительство таких спортивных объектов в Минске в рамках сотрудничества Беларуси и Китая является беспрецедентным и должно стать примером для других проектов, которые планируется реализовать в будущем", - заявил Лукашенко.

"Естественно, это приличные затраты. Понятно, что такие деньги всегда находятся с трудом, поскольку ни один частник, думаю, за эти объекты не возьмется. А с государственного бюджета деньги вы знаете, куда идут. Но я в свое время попросил Си Цзиньпина, чтобы он помог нам в строительстве этих объектов", - сказал белорусский правитель, посетовав, что по этому вопросу обращался не только к Китаю, но и другим странам.

"Но там денег не нашлось или желания. А Китайская Народная Республика и ее руководитель отозвались», - отметил Лукашенко.

Он потребовал создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки.

"Чтобы мы, получив бесплатные деньги, не волокитили китайцев. Это они будут строить данный объект. Конечно, из наших материалов, наши люди будут там работать в основном. Но чтобы у китайцев не было жалоб, что у нас там какие-то непонятные стандарты, которые остались, наверное, не то что с советских времен, до революции еще по некоторым из них строили. Об этом я уже предупреждал и министра, и премьер-министра, что должны быть введены европейские стандарты. Оставить надо только там, где мы видим, что наши стандарты не хуже. Но здесь мы будем строить по международным стандартам", - заявил Лукашенко.

Он сообщил, что бассейн и стадион будут бассейн и стадион будут построены к 2023 году.

Китай начал оказывать техническую помощь Беларуси в 2007 году. За 12 лет было реализовано восемь проектов общей стоимостью почти $130 млн.