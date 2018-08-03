Беларусь хочет вместе с Китаем анализировать ситуацию в мире

Белорусские власти выразили пожелание иметь возможность вместе с «китайскими друзьями» анализировать текущую ситуацию в мире. Тема обсуждалась на уровне верхней палаты белорусского парламента и посольства Китая, следует из сообщения на сайте Совета республики.

Китай является стратегическим партнером для Республики Беларусь, подчеркнул Сергей Рахманов. Крупнейший совместный проект — Китайско-Белорусский Индустриальный парк «Великий камень». Он становится местом притяжения крупных международных компаний. К примеру, 1 августа возможность расширения присутствия в парке немецкого бизнеса обсуждалась в Совете Республики с парламентской делегацией федеральной земли Саксония.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания РБ по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов предложил послу Китая в РБ Цуй Цимину рассмотреть возможность создания на базе Республиканского института китаеведения имени Конфуция (БГУ) совместного белорусско-китайского аналитического центра, говорится в сообщении.

«По важнейшим вопросам мировой повестки дня, а также нашего двустороннего сотрудничества нам необходима качественная аналитика. Новый центр смог бы ее обеспечивать», - пояснил Рахманов желание властей.

В свою очередь, товарищ Цимин напомнил, что на базе Национальной академии наук совместно с китайскими учеными белорусские коллеги организовали дискуссионную площадку, где обсуждают важнейшие для двух стран политические и экономические вопросы, а также перспективы взаимодействия в торгово-экономической и научно-технической сферах.

«Это такой «мозговой центр», где стороны могут обмениваться мнениями по наиболее волнующим их вопросам», - отметил китайский дипломат.