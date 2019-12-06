Беларусь и Китай в 2020 году впадают во «всепогодную дружбу" и "нержавеющее братство"

В 2020 году отношения между Беларусью и Китаем перейдут на новый уровень, который официальные СМИ с обеих сторон будут называть не иначе как «всепогодная дружба" и "нержавеющее братство". Кроме того, 2020 год (будет) может быть объявлен годом

Об этом говорится в докладной записке замглавы администрации Николая Снопкова на имя Лукашенко по итогам визита в Китай с 27 октября по 5 ноября 2019 года, текст которой слил телеграм-канал «Neхta»

В рамках этого визита прошло 12-е заседание рабочей группы по Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Как следует из доклада, в первой декаде мая Беларусь с большой вероятностью посетит (проездом) глава Китая Си Цзиньпин.

На основе переговоров с высокопоставленными функционерами Компартии Китая принято решение о привлечении в Великий камень не менее 5 крупных международного уровня китайских фармацевтических компаний и не менее 3 высокотехнологических компаний из города центрального подчинения Тяньцзиня.

Поддержано технико-экономическое обоснование жилищно-социальной застройки территории первоочередного освоения Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» (280 млн.долл.США), строительства второй электрической подстанции в Парке (26 млн.долл.США) и автостанции в г.Смолевичи (6,5 млн.долл.США) за счет технико-экономической помощи Китая.

Основные решения 12-го заседания рабочей группы по вопросам Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

- к концу 2020 года довести объем заявленных инвестиций до 1,5-2 млрд.долл.США, количество резидентов до 80 и новых рабочих мест до 3 850;

- к 1 сентября 2020 г. обеспечить переход на цифровое осуществление всех административных процедур;

- до 1 апреля 2020 года завершить проработку детального плана второй очереди освоения Парка площадью 861 га. Начало строительства – 2020 год;

- не позднее 2020 года начать строительство железнодорожного терминала «сухой порт» (совместным предприятием, созданным при участии компаний 5 стран: Китая, России, Германии, Беларусь и Швейцария);

- осуществить совершенствование положений Указа от 12 мая 2017г. №166 … об обеспечении режима наибольшего экономического благоприятствования в Парке по сравнению с иными режимами.

В документе также отведено место белорусско-китайскому проекту с ужасным запахом – ОАО ОАО «Светлогорский ЦКК».

«В рамках разрешения ситуации между ОАО «Светлогорский ЦКК» и компанией «CAMCE» член политбюро ЦК КПК Го Шэнькунь отметил «Ведомства должны прилагать усилия для снятия проблем»», - говорится в документе.

Итогами встреча с вице-президентом Эксимбанка Китая Се Пином по проблеме Светлогорского ЦКК Снопок обозначил:

- во-первых полное понимание и готовность найти вариант мирного решения;

- во-вторых, китайская сторона рассматривает коммерческий контракт как единое целое с кредитным соглашениям между Эксимбанком и Минфином РБ;

- в-третьих, китайской стороной контракт не считается расторгнутым, поскольку не были соблюдены процедуры его расторжения;

- в-четвёртых, в целях мирного разрешения предложено потребовать от каждой из коммерческих сторон (ЦКК и компания CAMCE) найти взаимоприемлемое решение при сопровождении и контроле Эксимбанка Китая.

Среди различных поручений ведомствам Беларуси следует отметить поручение концерну Белгоспищепром до конца первого квартала 2020 года завершить переговоры с Китаем по выделению квоты на поставку белорусского сахара в Китай.