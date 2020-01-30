Лукашенко отправил Снопкова послом в Китай

Лукашенко назначил сегодня Николая Снопкова Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае. Свою кресло замглавы администрации Снопков уступил Валерию Бельскому.

«…на первых порах это будет приличная потеря, учитывая хорошее практическое знание работы правительства и по другим направлениям. Я отдаю себе в этом отчет. Но выбора у нас другого нет. У Николая Геннадьевича прекрасные отношения с руководством Китайской Народной Республики. Его знают все, начиная от Си Цзиньпина и заканчивая чиновниками в Министерстве иностранных дел", - объяснил назначение Снопкова Лукашенко.

"Китай - это серьезный приоритет нашей страны. Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая. Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и рынок Китай открыл для нас на столько, на сколько мы можем туда войти. И Николай Геннадьевич контролировал, очень хорошо знает это направление. И я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы. Важен результат".

"Я просто порой думаю, все-таки это счастье для нас, что мы в свое время правильно выбрали курс на дружбу с Китаем, когда Китай не был еще таким, какой он есть сейчас. Тогда он только на ноги вставал. Но там надо работать. Упиваться своими успехами нельзя. Надо очень серьезно работать", - заявил Лукашенко.

"КНР, Россия, Европейский союз. Возможно, с американцами удастся наладить отношения. Это "монстры", с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства", - резюмировал белорусский правитель.

В настоящее время белорусской дипмиссией в Пекине руководит Кирилл Рудый.

О том, что Снопков уедет в Китай главой дипмиссии синеокой в Поднебесной, телеграм сообщил еще в конце ноября 2019 года.