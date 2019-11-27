Замглавы администрации Лукашенко уедет новым послом РБ в Китай

Замглавы администрации президента РБ Николай Снопков уже очень скоро сменит место работы, поскольку отправится в Китай в качестве нового посла синеокой в Поднебесной.

О будущей дипломатической миссии Снопкова, который в администрации курирует китайское направление, сообщил телеграм-канал «Папаратор» (https://t.me/paparator).

В Китае Снопков заменит Кирилла Рудого, чья миссия в этой стране подходит к концу.

«Рудый завершает дипломатическую миссию в КНР. Но преемственность белорусского представительства в этой стране сохраняется. На смену младореформатору едет старший товарищ Николай Геннадьевич Снопков», - сообщил телеграм-канал.

Назначение Снопкова на должность посла в Китае будет означать еще большую кредитную зависимость Беларуси от Китая. Нельзя исключать, что с помощью Снопкова власти попытаются добиться невозможного - уговорить китайских друзей на реструктуризацию кредитной задолженности Беларуси, хотя бы по ряду провальных инвестпроектов, реализованных на китайские связанные кредиты.