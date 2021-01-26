Китай обещает Беларуси вакцину от коронавируса в "нужном объеме"

Лидер Китая Си Цзиньпин якобы пообещал поставить в Беларусь вакцину от коронавируса в нужном объеме.

О такой договоренности сообщает пресс-служба Лукашенко по итогам его телефонного разговора с лидером Китая.

«Значительное внимание в разговоре было уделено ситуации с пандемией коронавируса… Китайская Народная Республика подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме», - сказано в сообщении.

Детали не уточняются: что такое «нужный объем», когда начнутся поставки, по какой цене будет поставляться вакцина или речь идет о гуманитарной помощи.

Лукашенко и Си Цзиньпин договорились обсудить возможность встречи после улучшения ситуация с пандемией коронавируса. А еще шкловский пенсионер поблагодарил китайского друга Си за поддержку Беларуси на международной арене.

«…стратегические партнеры Беларусь и Китай будут вместе противостоять внешним угрозам. Беларусь также продолжит оказывать Китаю поддержку по всем ключевым вопросам», -отмечается в сообщении.

«С учетом имеющейся высокой динамики во взаимодействии стороны готовы и дальше повышать уровень сотрудничества и согласовывают текст соответствующей декларации», - говорится в сообщении.

О ключевых для Беларуси вопросов сказано немного:

- Беларусь попросила Китай увеличить объем импорта калийных удобрений. Китай пообещал проработать данный вопрос;

- затрагивались вопросы взаимодействия с китайскими финансовыми институтами, реализация с их поддержкой ряда крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов;

- с целью развития межрегионального сотрудничества предложено объявить Год регионов Беларуси и Китая и провести его в течение трех лет, с 2021-го по 2023 год.

- создана экспертная группа по упрощению торговых процедур и дальнейшему развитию экспорта в Китай;

- проведена работа по наполнению белорусской экспортной заявки, в которую вошли 88 позиций сельского хозяйства, машиностроения, химической промышленности.

Белорусский агитпроп, пожалуй, впервые за долгое время вспомнил и не постеснялся упомянуть в сообщении, что дружба между двумя авторитарными странами базируется на том, что Беларусь всего лишь является одним из звеньев китайской инициативы «Пояс и Путь» (Belt and Road initiative). Суть этой инициативы заключается в китайской экспансии в Европу.

«Поэтому стратегически важно активизировать знаковое сотрудничество в индустриальном парке "Великий камень" и существенно расширить присутствие ведущих китайских компаний и банков в Беларуси» - сказано в сообщении.