Минус во внешней торговле вызвал настороженность у Румаса

Правительство Беларуси не выполнило поставленную на 2019 год задачу по наращиванию экспорта, признал сегодня премьер РБ Сергей Румас на заседании правительства, отметив, что основные потери пришлись на нефтепродукты.

«Следует отметить, что это была амбициозная задача. В 2018 году был обеспечен достаточно высокий экспорт товаров: почти на 34 млрд долларов, или 116% к уровню 2017 года. Это наибольший за период 2015-2019 годов показатель. За 3 года практически выполнили показатель пятилетия», – заявил премьер.

Он отметил, что основные потери пришлись на группу нефтепродуктов в то время, как по остальным товарам экспорт вырос на 4,3%. Но это не единственная проблема.

«В целом вышли на прогноз по сальдо внешней торговли, но настораживает рост отрицательного сальдо внешней торговли товарами. Частично это объясняется ростом закупок по возведению АЭС и сезонным фактором, но в остальном – отсутствием должного внимания к ситуации на внутреннем рынке и слабой работой по импортозамещению», – констатировал Сергей Румас.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси по итогам 2019 года составило $240 млн.