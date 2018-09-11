Отрицательное сальдо внешней торговли товарами РБ за июль ухудшилось на $367 млн.

Внешняя торговля товарами Беларуси продолжает уходить в минус и только за июль 2018 года отрицательное сальдо выросло за 367 млн. С начала года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 2,778 млрд.

За 7 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 41 052,1 млн. долларов США, в том числе экспорт – 19 137,1 млн. долларов, импорт – 21 915 млн. долларов, сообщает Белстат.

По итогам января-июля 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 6,4%, импорт – на 8,5% при росте средних цен экспорта на 11,6%, импорта – на 10,5%.