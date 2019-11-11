Сальдо внешней торговли Беларуси за 9 месяцев 2019 года составило $734,7 млн.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 9 месяцев 2019 года составил $61.4261 млрд. и снизился на 0.71% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт товаров и услуг составил $31.0804 млрд. и снизился на 1.26%, импорт - $30.3457 млрд. при снижении на 0.15%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 9 месяцев 2019 года складывается положительным и составляет $734.7 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $1 087.1 млн.

Объем внешней торговли товарами за 9 месяцев 2019 года составил $50.3478 млрд. и снизился на 2.12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт товаров составил $24.1391 млрд. и снизился на 3.39%, импорт - $26.2087 млрд. при снижении на 0.92%.

Сальдо внешней торговли товарами за 9 месяцев 2019 года складывается отрицательным и составляет минус $2 069.6 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $1 465.1 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 9 месяцев 2019 года составил $11.0783 млрд. и увеличился на 5.86% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт услуг составил $6.9413 млрд. и вырос на 6.49%, импорт - $4.137 млрд. при росте на 4.79%.

Сальдо внешней торговли услугами за 9 месяцев 2019 года складывается положительным и составляет $2 804.3 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $2 552.2 млн.

В сентябре 2019 года объем внешней торговли товарами и услугами РБ составил $7.3164 млрд. и увеличился на 0.47% к августу текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в сентябре вырос на 1.27% и составил $3.753 млрд., импорт снизился на 0.36% до $3.5634 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в сентябре 2019 года сложилось положительным и составило $189.6 млн. По отношению к августу текущего года ($129.6 млн.) в сентябре сальдо улучшилось на $60.0 млн. или 31.65%.

Внешняя торговля товарами в сентябре 2019 года составила $5.8812 млрд. и сократилась на 0.78% к августу текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров в сентябре снизился на 2.60% и составил $2.8213 млрд., импорт вырос на 0.96% до $3.0599 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами в сентябре 2019 года сложилось отрицательным и составило минус $238.6 млн. По отношению к августу текущего года (минус $134.1 млн.) в сентябре сальдо ухудшилось на $104.5 млн. или 77.93%.

Внешняя торговля услугами в сентябре 2019 года составила $1.4352 млрд. и выросла на 5.94% к августу текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт услуг в сентябре вырос на 15.14% и составил $0.9317 млрд., импорт снизился на 7.70% до $0.5035 млрд.

Сальдо внешней торговли услугами в сентябре 2019 года сложилось положительным и составило $428.2 млн. По отношению к августу текущего года ($263.7 млн.) в сентябре сальдо улучшилось на $164.5 млн. или 38.42%.