Внешнеторговый оборот Беларуси за 2 месяца упал на 11,5% при плюсовом сальдо

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 2 месяцев 2020 года составил $10.7069 млрд. и снизился на 11.54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт товаров и услуг составил $5.566 млрд. и снизился на 11.01%, импорт - $5.1409 млрд. при снижении на 12.11%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 2 месяцев 2020 года складывается положительным и составляет $425.1 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $405.0 млн.

Объем внешней торговли товарами за 2 месяцев 2020 года составил $8.5497 млрд. и снизился на 14.96% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт товаров составил $4.1595 млрд. и снизился на 15.66%, импорт - $4.3902 млрд. при снижении на 14.29%.

Сальдо внешней торговли товарами за 2 месяцев 2020 года складывается отрицательным и составляет минус $230.7 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $190.0 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 2 месяцев 2020 года составил $2.1572 млрд. и увеличился на 5.00% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт услуг составил $1.4065 млрд. и вырос на 5.99%, импорт - $0.7507 млрд. при росте на 3.13%.

Сальдо внешней торговли услугами за 2 месяцев 2020 года складывается положительным и составляет $655.8 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $595.0 млн.

В феврале 2020 года объем внешней торговли товарами и услугами РБ составил $5.5965 млрд. и увеличился на 9.51% к январю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в феврале вырос на 6.33% и составил $2.8684 млрд., импорт вырос на 13.07% до $2.7281 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в феврале 2020 года сложилось положительным и составило $140.3 млн. По отношению к январю текущего года ($284.8 млн.) в феврале сальдо ухудшилось на $144.5 млн. или 50.74%.

Внешняя торговля товарами в феврале 2020 года составила $4.5031 млрд. и выросла на 11.28% к январю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров в феврале вырос на 8.24% и составил $2.162 млрд., импорт вырос на 14.25% до $2.3411 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами в феврале 2020 года сложилось отрицательным и составило минус $179.1 млн. По отношению к январю текущего года (минус $51.6 млн.) в феврале сальдо ухудшилось на $127.5 млн. или в 2.47 раза.

Внешняя торговля услугами в феврале 2020 года составила $1.0934 млрд. и выросла на 2.78% к январю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт услуг в феврале вырос на 0.90% и составил $0.7064 млрд., импорт вырос на 6.41% до $0.387 млрд.

Сальдо внешней торговли услугами в феврале 2020 года сложилось положительным и составило $319.4 млн. По отношению к январю текущего года ($336.4 млн.) в феврале сальдо ухудшилось на $17.0 млн. или 5.05%.