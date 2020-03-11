Румас удовлетворен сальдо внешней торговли за январь 2020 года

Величина положительного сальдо внешней торговли Беларуси в январе 2020 года куда больше устраивает правительство Беларуси, нежели снижение товарооборота между РБ и Россией из-за резкого падения объема поставок нефти.

Как сообщалось, сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси в январе 2020 года сложилось положительным и составило $293.8 млн.

"Получили уже оперативную информацию за январь: товарооборот у нас уменьшился, но к удовлетворению белорусской стороны увидели, что сальдо, которое у нас было очень большим, отрицательное сальдо, по январю уменьшилось. То есть мы выравниваем свои потоки. Вместе с тем понимаем, за счет чего произошло уменьшение сальдо», - сказал премьер РБ Сергей Румас на встрече с премьером РФ.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе 2020 года составил $5,1026 млрд. и снизился на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт товаров и услуг составил $2.6982 млрд. и снизился на 13.4%, импорт - $2.4044 млрд. при снижении на 14.2%.

В переговорах с российской стороны участие принимают вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, с белорусской - министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, министр финансов Максим Ермолович, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель Белнефтехима Андрей Рыбаков.