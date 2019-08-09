Внешняя торговля РБ за 6 месяцев 2019 года упала на 2,5%

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 6 месяцев 2019 года составил $39,637 млрд и упал на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт товаров и услуг составил $19,973 млрд и снизился на 2,8%, импорт - $19,663 млрд. при снижении на 2,2%.

По данным Нацбанка РБ, внешняя торговля товарами сократилась на 3,5% до $32,75 млрд. при том, что экспорт товаров и вовсе снизился на 4,4% до $15,622 млрд. Снижение импорта составило 2,7% до $17,127 млрд.

Негатив в торговле товарами, как правило, частично компенсируется ростом внешнеторгового оборота услуг. Так, за 1-е полугодие оборот услуг вырос на 2,6% и составил $6,886 млрд. Экспорт услуг увеличился на 3,5% до $4,35 млрд, импорт услуг - на 0,9% и составил $2,536 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 6 месяцев 2019 года достигло $1,504 млрд. (за 6 месяцев 2018 – минус $1,257 млрд).

Сальдо внешней торговли (товарами и услугами) за погода остается в плюсе и составляет $309,8 млн. (плюс $430,8 млн. в январе-июне 2018 года).