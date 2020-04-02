Нацбанк РБ продлил сроки внешнеторговых операций и разрешений на счета в инобанках

Правительство и Нацбанк РБ продлили на 100 календарных дней сроки завершения внешнеторговых операций, которые приходятся на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка РБ, также на 100 дней продлены сроки действия разрешений на открытие юридическими лицами – резидентами счетов в банках-нерезидентах, срок действия которых истекает в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

«Продление указанных выше сроков не требует от субъектов хозяйствования направления в Национальный банк каких-либо заявлений и документов», - говорится в комментарии регулятора к совместному постановлению Нацбанка и Совмина №192/6.

«(Документ принят) … в связи с эпидемиологической ситуацией в мире и направлен на снижение административной нагрузки на белорусские субъекты хозяйствования, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность в текущих условиях», - отмечается в комментарии.

Данное постановление является частью комплекса мер по поддержке экономики, о котором в четверг утром, 2 апреля, сообщил премьер Сергей Румас.