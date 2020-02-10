Беларусь закончила 2019 год с отрицательным сальдо внешней торговли

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 12 месяцев 2019 года составил $84.1746 млрд. и увеличился на 0.70% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт товаров и услуг составил $41.9656 млрд. и снизился на 0.69%, импорт - $42.209 млрд. при росте на 2.09%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 12 месяцев 2019 года складывается отрицательным и составляет минус $243.4 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $931.8 млн.

Объем внешней торговли товарами за 12 месяцев 2019 года составил $68.7059 млрд. и снизился на 0.95% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт товаров составил $32.3147 млрд. и снизился на 3.34%, импорт - $36.3912 млрд. при росте на 1.26%.

Сальдо внешней торговли товарами за 12 месяцев 2019 года складывается отрицательным и составляет минус $4 076.5 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $2 502.8 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 12 месяцев 2019 года составил $15.4687 млрд. и увеличился на 8.05% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт услуг составил $9.6509 млрд. и вырос на 8.51%, импорт - $5.8178 млрд. при росте на 7.27%.

Сальдо внешней торговли услугами за 12 месяцев 2019 года складывается положительным и составляет $3 833.1 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $3 434.6 млн.

В декабре 2019 года объем внешней торговли товарами и услугами РБ составил $8.2399 млрд. и увеличился на 14.98% к ноябрю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в декабре вырос на 9.03% и составил $3.793 млрд., импорт вырос на 20.61% до $4.4365 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в декабре 2019 года сложилось отрицательным и составило минус $643.5 млн. По отношению к ноябрю текущего года (минус $199.3 млн.) в декабре сальдо ухудшилось на $444.2 млн. или в 2.23 раза.

Внешняя торговля товарами в декабре 2019 года составила $6.6212 млрд. и выросла на 14.02% к ноябрю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров в декабре вырос на 5.44% и составил $2.779 млрд., импорт вырос на 21.14% до $3.8422 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами в декабре 2019 года сложилось отрицательным и составило минус $1 063.2 млн. По отношению к ноябрю текущего года (минус $536.2 млн.) в декабре сальдо ухудшилось на $527.0 млн. или 98.28%.

Внешняя торговля услугами в декабре 2019 года составила $1.6083 млрд. и выросла на 19.12% к ноябрю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт услуг в декабре вырос на 20.21% и составил $1.014 млрд., импорт вырос на 17.31% до $0.5943 млрд.

Сальдо внешней торговли услугами в декабре 2019 года сложилось положительным и составило $419.7 млн. По отношению к ноябрю текущего года ($336.9 млн.) в декабре сальдо улучшилось на $82.8 млн. или 19.73%.