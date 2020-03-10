Внешняя торговля Беларуси в январе 2020 года упала на 13,8%

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе 2020 года составил $5.1026 млрд. и снизился на 13.8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт товаров и услуг составил $2.6982 млрд. и снизился на 13.4%, импорт - $2.4044 млрд. при снижении на 14.2%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в январе 2020 года сложилось положительным и составляет $293.8 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $314.9 млн.

Объем внешней торговли товарами в январе 2020 года составил $4.0391 млрд. и снизился на 17.1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт товаров составил $1.998 млрд. и снизился на 18,0%, импорт - $2.0411 млрд. при снижении на 16.1%.

Сальдо внешней торговли товарами в январе 2020 года сложилось отрицательным и составило минус $43.1 млн. За аналогичный период прошлого года положительное сальдо составило $4,4 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси в январе 2020 года составил $1.0635 млрд. и вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт услуг составил $0.7002 млрд. и вырос на 3.1%, импорт - $0.3633 млрд. при снижении на 1.5%.

Сальдо внешней торговли услугами в январе 2020 года сложилось положительным и составило $336.9 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $310.5 млн.