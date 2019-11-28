Всемирный банк прочит Беларуси рост ВВП в 2019 году не более 1%

Рост экономики Беларуси резко замедлился в 2019 году вследствие сокращения экспорта и замедления восстановления отраслей экономики, говорится в опубликованном сегодня Экономическом обзоре Всемирного банка для Республики Беларусь.
Согласно обзору, Всемирный банк понизил свой прогноз роста экономики Беларуси в 2019 году с 1,5% до 1%. Прогноз на 2020 год понижен с 1,3% до 0,9%, на 2021 год - до 0,5%.
«Всемирный банк пересмотрел свой прогноз роста в сторону понижения на фоне ожидаемого ухудшения внешних условий, ограниченных возможностей для стимулирования спроса, а также неопределенностью в отношении белорусско-российских переговоров по вопросам дальнейшей экономической интеграции и оказания двусторонней финансовой поддержки», - говорится в пресс-релизе ВБ.
«Прогноз роста на 2020-2021 годы пересмотрен в сторону небольшого понижения вследствие неблагоприятных условий торговли, ограниченных возможностей стимулирования внутреннего спроса, а также сохраняющихся структурных проблем. Таким образом, темпы роста ВВП будут оставаться рядом со своим потенциальным уровнем, исходя из предположения об отсутствии немедленной компенсации за «налоговый маневр» в России и продолжении нынешней экономической политики в отношении ограниченных структурных изменений», - отмечается в обзоре.
«Ожидаемый период медленного роста можно сократить с помощью надлежащих условий для ускоренного восстановления», – полагает глава представительства ВБ в Беларуси Алекс Кремер.
«Отдельные важные шаги уже были предприняты, например, поддержание макроэкономической стабильности и снижение уровня инфляции. Тем не менее, необходимы дальнейшие действия по реструктуризации государственных предприятий, реформированию финансового сектора и повышению адресности системы социальной защиты», - подчеркнул он.