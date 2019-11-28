Всемирный банк прочит Беларуси рост ВВП в 2019 году не более 1%

Рост экономики Беларуси резко замедлился в 2019 году вследствие сокращения экспорта и замедления восстановления отраслей экономики, говорится в опубликованном сегодня Экономическом обзоре Всемирного банка для Республики Беларусь.

Согласно обзору, Всемирный банк понизил свой прогноз роста экономики Беларуси в 2019 году с 1,5% до 1%. Прогноз на 2020 год понижен с 1,3% до 0,9%, на 2021 год - до 0,5%.

«Всемирный банк пересмотрел свой прогноз роста в сторону понижения на фоне ожидаемого ухудшения внешних условий, ограниченных возможностей для стимулирования спроса, а также неопределенностью в отношении белорусско-российских переговоров по вопросам дальнейшей экономической интеграции и оказания двусторонней финансовой поддержки», - говорится в пресс-релизе ВБ.