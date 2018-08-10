Последнее обновление: 10.08.2018 18:45

Внешнеторговый оборот РБ за 6 месяцев 2018 года составил $35,1 млрд.

В январе-июне 2018 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 35105,3 млн. долларов США, в том числе экспорт – 16347 млн. долларов, импорт – 18758,3 млн. долларов, сообщил Белстат.

К уровню января – июня 2017 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 120%, экспорт – 119,4%, импорт – 120,5%.

По итогам января – июня 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 7,6%, импорт – на 9,3% при росте средних цен экспорта на 11%, импорта – на 10,3%.

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