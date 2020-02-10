Белнефтехим продолжает нефтяные дискуссии в Казахстане

Концерн "Белнефтехим" продолжает переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти в ожидании согласования, подписания и ратификации соответствующего соглашения.

"В Казахстане состоялись предметные переговоры о поставках нефти, были проведены встречи с представителями министерства энергетики Казахстана и отраслевыми компаниями. В настоящий момент мы продолжаем переговоры с компаниями, которые могут стать для нас потенциальными поставщиками нефти, обсуждаем с ними объемы и логистику поставок, определяемся с форматом сотрудничества в этом направлении", - сообщает пресс-служба концерна, которую цитирует БелТА.

Что касается самого соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов с Казахстаном, то, по информации концерна, для его подписания требуется проведение ряда административных процедур со стороны Казахстана.

"Когда точно соглашение будет подписано, сложно сказать, необходима еще его ратификация казахстанской стороной. Там свои правила", - пояснили в пресс-службе.

Беларусь ведет переговоры с Казахстаном о возможности импорта 3,5 млн. тонн нефти, пытаясь диверсифицировать поставки сырья в страну. Казахстан принципиально готов осуществить такие поставки при условии, что Беларусь не будет экспортировать произведенные из казахстанской нефти нефтепродукты. Кроме того, Казахстан отказался участвовать в решении вопроса возможной транспортировки своей нефти в Беларусь по нефтепроводу «Дружба», заявив, что это белорусская проблема.