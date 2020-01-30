Последнее обновление: 30.01.2020 16:38

Румас провел нефтяные переговоры с премьером Казахстана

Делегация концерна «Белнефтехим» на следующей неделе посетит Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти в Беларусь.

Как сообщает пресс-секретарь премьера Александра Исаева, такая договоренность достигнута на встрече премьера РБ Сергея Румаса с премьером Казахстана Аскаром Маминым в Алматы.

28 января Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание.

Осенью 2019 года Беларусь обсуждала с Казахстаном возможность импорта казахстанской нефти. В результате, Казахстан заявил о готовности экспортировать в Беларусь до 3,5 млн. тонн нефти при условии, что нефтепродукты из этой нефти не будут поставляться на экспорт.

Речь идет о 3,5 миллиона тонн нефти для белорусских НПЗ и условии, что полученная продукция не будет отправляться на экспорт.

Одновременно, Казахстан сказал, что не будет решать с Россией вопрос о возможности транспортировки своей нефти в Беларусь по нефтепроводу «Дружба», прямо заявив, что переговоры об использовании нефтепровода – это проблема белорусской стороны.

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